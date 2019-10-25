Анадырь, 25 октября 2019, 09:31 — REGNUM В Анадыре правительство Чукотского автономного округа организовало курсы изучения родного языка. Желающих учить чукотский язык оказалось не много, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Курсы проводит общественная организация «Чычеткин вэтгав», в переводе — «Родное слово».
Из десяти слушателей курсов оказалась и жительница Техаса Саманта Хейнер, которая находится в Анадыре в командировке.
Как сообщало ИА REGNUM, Чукотку получила к новому учебному году комплекты учебников по изучения языков коренных народов севера.