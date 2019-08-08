Анадырь, , 04:57 — REGNUM

К 1 сентября школы Чукотки получат 1,5 тыс. новых пособий по родному языку для 5−6 классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном правительстве.

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В Чукотском округе продолжается работа по доставке учебников по родным языкам во все школы. Уже для 5−6 классов до конца августа учебные заведения получат полторы тысячи пособий по чукотскому языку. Ожидают доставку учебников и для 7 класса по эвенскому и эскимосскому языкам.

«У нас действует Концепция по развитию родных языков коренных малочисленных народов севера. Губернатор поручил повысить квалификацию и подготовку учителей родных языков, пополнить библиотеки учебниками», — пояснили в управлении по делам коренных малочисленных народов Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, обеспечение учебниками школ — основное направление в подготовке к учебному году.