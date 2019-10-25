Посёлок городского типа Ягодное, Магаданская область, , 05:30 — REGNUM Жители посёлка Оротукан Ягоднинского района Магаданской области на три месяца остались баз аптеки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В орловской больнице на участкового терапевта приходится 1955 пациентов

На двери единственной в посёлке аптеки висит объявление о том, что до 15 января 2020 года она работать не будет. Провизор, по совмещению — медсестра из детского сада, ушла в отпуск. Заменить её не кем. В Оротукане живёт более тысячи человек, пишет «Магаданская правда».

Ближайшая аптека — в Ягодном, за 130 км.

В течение шести лет не могут найти аптекаря. Да и других специалистов не хватает.

«У нас сантехники отсутствуют, сварщики. Море профессий могу перечислить, кого у нас нет. Это наша боль — отсутствие специалистов. Никто к нам не хочет ехать, напротив, жители покидают посёлок. Ежегодно 80−100 человек мы теряем. В лучшие годы у нас проживало 8,5−9 тысяч человек, осталось 1120. Из них 70% — пенсионеры», — рассказала начальник территориального отдела Нина Малышенко.

Как сообщало ИА REGNUM, кадровый голод ощущается в сфере здравоохранения по всей стране. Так, в Орле на одного участкового врача-терапевта приходится 1955 пациентов.

На Камчатке люди с ночи занимают в поликлинику очередь за талонами к врачам.