Осло, , 09:02 — REGNUM 32-летнего мужчину, ранее угнавшего машину скорой помощи и сбившего несколько человек в норвежской столице, заключили под стражу по решению суда первой инстанции Осло от 24 октября.

Задержанному были предъявлены обвинения в покушении на убийство, незаконном ношении оружия и употреблении наркотических веществ. 25-летняя женщина, также проходящая по этому делу, обвиняется в ношении оружия и распространении наркотиков. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Представители норвежской полиции заявили, что преступник сбил случайных прохожих и что задержанный не намеревался причинять кому-либо вред. Ранее правоохранительные органы Норвегии писали, что речь, возможно, идет о совершении теракта.