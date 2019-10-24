Санкт-Петербург, , 18:29 — REGNUM Дзержинский районный суд Петербурга отклонил исковое заявление Михаила Цакунова к Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда в размере 2 миллионов рублей за незаконное уголовное преследование.

В судебной пресс-службе Петербурга пояснили корреспонденту ИА REGNUM, что исковое заявление Михаил Цакунов должен был подать в московский суд, по месту нахождения Минфина.

Напомним, в мае 2018 года молодой человек принял участие в несанкционированной акции, после чего его обвинили в нападении на сотрудника полиции и около года содержали в СИЗО, затем под домашним арестом.

В сентябре 2019 года городской суд полностью оправдал Цакунова за отсутствием в его действиях состава преступления и признал за ним право на реабилитацию.

В октябре Михаил Цакунов подал исковое заявление к Министерству финансов РФ с привлечением третьих лиц — ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу для компенсации причиненного морального вреда, оцененного им в 2 миллиона рублей.

«Дзержинский районный суд Петербурга вынес определение о возвращении искового заявления Михаилу Цакунову, поскольку иск не подсуден Дзержинскому районному суду Петербурга», — уточняет пресс-служба суда со ссылкой на Гражданский процессуальный кодекс (ГПК РФ).

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