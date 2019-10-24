Волгоград, , 16:08 — REGNUM Первый форум «Наставник — 2019» пройдёт в Волгоградской области 29 октября. На дискуссионных площадках соберутся представители бизнеса и экспертного сообщества. Участники представят практический успешный опыт в решении вопросов развития бизнес-среды и института наставничества, сообщили 24 октября в пресс-службе регионального правительства.

В первом областном форуме «Наставник — 2019» примут участие более 300 человек. Кроме актуальных дискуссий и выставок запланированы встречи наставников с начинающими предпринимателями. Лучшим кураторам впервые вручат 10 знаков «Почётный наставник» — региональный знак отличия учредили в ноябре 2018 года в целях поощрения лучших наставников, осуществляющих содействие молодым рабочим, специалистам и служащим. Награду планируют вручать ежегодно.

В 2018 году восемь компаний региона принимали участие во всероссийском форуме «Наставник», одно из предприятий стало лидером Южного федерального округа в номинации «Наставничество на производстве». Также в 2018 году дипломами победителей конкурса «Лучшие практики наставничества» в ЮФО награждены представители некоммерческих организаций региона.