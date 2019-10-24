Вильнюс, 24 октября 2019, 14:27 — REGNUM Как минимум четыре пожарных и восемь гражданских лиц обратились за помощью к медикам из-за пожара на крупнейшем в Прибалтике заводе по переработке использованных автомобильных покрышек, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 октября.
По данным вице-министра здравоохранения Альгирдаса Шешельгиса, к медикам обратилось и восемь гражданских лиц, которые пожаловались на ухудшение самочувствия, однако чиновник не склонен связывать это с пожаром и призывает дождаться заключений специалистов.
Читайте также: Экологическая катастрофа в Литве изменит ритм жизни жителей — эксперты
Только сегодня, 24 октября, литовские службы сообщили, что открытых очагов огня на заводе больше нет. Пожар начался в ночь на 16 октября. Жителям по-прежнему рекомендовано предпринимать меры безопасности, не использовать еду с огородов, воду из открытых колодцев и другие меры. В районе, как сообщало ИА REGNUM ранее, из-за отравления воздуха начали дохнуть животные.
Читайте ранее в этом сюжете: Официально: в Литве животные гибнут после экологической катастрофы