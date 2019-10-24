Берлин, , 14:14 — REGNUM Международное следствие не заинтересовано в раскрытии уголовного дела, возбуждённого по факту крушения малайзийского «Боинга» в Донбассе в 2014 году. В этом уверен немецкий детектив Йозеф Реш. Именно поэтому он взял назад ранее озвученное предложение о передаче информации о причинах авиакатастрофы.

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Как отметил в письме адвокат Реша, на которое ссылается РИА Новости, его клиент был готов предоставить информацию о крушении до 18 октября. Однако до этого срока никаких обращений к нему ни от международной следственной группы JIT, ни от прокуратуры Нидерландов, ни от следственного комитета Малайзии, ни от какого-либо другого органа не поступило.

Адвокат добавил, что его клиент остался неуслышанным и теперь этот вопрос для него закрыт. Такое положение дел, по словам Реша, говорит о свидетельствует об отсутствии «реального интереса в поиске истины и расследовании».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе частный детектив из Германии Йозеф Реш завил, что может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году, если международное следствие во главе с прокуратурой Нидерландов вновь проигнорирует его материалы. Ранее Реш уже пытался передать материалы о трагедии Совместной следственной группе (ССГ) при условии, что они будут раскрыты в присутствии журналистов, однако получил отказ.

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Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Выжить не удалось никому.

Расследованием авиакатастрофы занимается специально созданная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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