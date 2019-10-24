Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM С появлением альтернативной возможности посетить Петербург и Ленинградскую область воспользоваться краткосрочной электронной визой решили 20 тысяч человек, уже шесть тысяч туристов с такими визами посетили город на Неве. Об этом сообщил журналистам 24 октября председатель комитета по туризму Петербурга Евгений Панкевич.

Напомним, с 1 октября в Петербурге и Ленобласти стартовал эксперимент по упрощенной выдаче бесплатных электронных виз гражданам 53 стран, которые с этим документом могут посетить два региона России. С июля эксперимент также успешно запустили в Калининградской области.

По словам Панкевича, успешный опыт использования таких виз говорит о заинтересованности иностранных туристов в посещении города на Неве и Ленобласти даже с учетом того, что пребывать в регионе с электронной визой можно на протяжении всего восьми дней.

«Если мы возьмем только круизный туризм, по нашей статистике, в среднем каждый такой турист оставляет в Петербурге по 10−15 тысяч рублей. В среднем, девять миллиардов рублей приводит этот сегмент в экономику города», — отметил Панкевич.

Напомним, по электронной визе можно въехать в РФ через пункт пропуска в аэропорту «Пулково», морские пункты пропуска «Высоцк», «Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)», «Пассажирский порт Санкт-Петербург», автомобильные пункты пропуска «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» на границе с Финляндией, а также автомобильно-пешеходный пункт пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией.

Электронная виза оформляется не позднее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда на специализированном сайте Министерства иностранных дел РФ. Иностранные граждане, получившие электронные визы, имеют право находиться и передвигаться только в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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