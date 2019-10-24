Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Систему вытрезвителей в том или ином виде можно вернуть, если решить вопрос соблюдения прав человека. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал 24 октября глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

Он отметил, что эта тема обсуждается постоянно, но органы, подведомственные Минздраву и МВД, все еще находятся в состоянии дискуссии. На его взгляд, проблему следует решать с привлечением как медиков, так и социальных служб.

«Этой темой надо заниматься, потому что вы же видите, какие безобразия порой творятся», — полагает Ржаненков.

Тем не менее, он подчеркивает, что вопрос соблюдения прав человека в системе условных «вытрезвителей» на законодательном уровне до сих пор не решен, а без этого условия он не считает возможным продвижение вперед.

На уровне региона по теме вытрезвителей определиться невозможно.

«Мы же должны соблюдать федеральное законодательство, это уровень вопросов федеральный. Позицию мы тоже свою высказывали. Я считаю, что формат решения — тот, который был в советский период времени — он может быть. Другое дело — вопросы с правами человека», — подтвердил Ржаненков.