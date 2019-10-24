Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM Пассажирский порт Петербурга завершил навигационный период и подсчитал, что за 2019 год он принял 265 круизных лайнеров, на борту которых, в общей сложности, прибыло 647 640 человек. Об этом заявил гендиректор Пассажирского порта Санкт-Петербург «Морской фасад» Вадим Каширин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Круизный сезон в Петербурге в этом году был открыт 28 апреля с прибытием в порт круизного лайнера MSC Poesia. На Морской вокзал, которым порт оперирует с ноября 2018 года, осуществлено 68 судозаходов со 165 790 пассажирами в период с марта по сентябрь текущего года.

«По сравнению с прошлым годом круизный пассажиропоток порта вырос на 4%, несмотря на незначительное уменьшение судозаходов на пять судов (с 270 в 2018 году, — прим. ред)», — сказал Каширин.

Спикер отметил, что исходя из уже сформированного расписания судозаходов, в 2020 году также прогнозируется рост пассажиропотока до 648 000 пассажиров и 258 судозаходов.

«По предварительным результатам, в этом году наибольшее количество туристов в Пассажирский порт прибыло из Германии — 25%, США — 19% и Великобритании — 10%», — заявил Каширин.

Круизных туристов, по словам генерального директора порта, в этом сезоне обслуживали 159 туроператоров.

«За 2019 год через порт прошло 19 571 так называемых уникальных пассажиров, которые начали либо завершили круиз в Петербурге (прибыло — 10 167, убыло — 9404), что на 30% больше чем в 2018 году», — отметил гендиректор порта.

Помимо этого он уточнил, что поскольку сейчас Пассажирский порт является транзитным, средний срок пребывания в городе на Неве одного круизного туриста составляет два дня.

«В случае формирования круизов из Петербурга, срок пребывания в городе увеличивается еще на два-три дня до круиза и ещё один после, что позволит существенно увеличить объём доходов Петербурга от туристической отрасли», — заявил Вадим Каширин.