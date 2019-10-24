Владивосток, , 11:45 — REGNUM В топ-25 самых богатых женщин России вошли Ирина Герасименко и Лариса Белоброва — жёны губернаторов Приморского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению Forbes, состояние Ирины Герасименко, супруги действующего губернатора Приморья Олега Кожемяко, составляет 180 млн долларов, что позволяет ей находиться на 24 строчке списка. Издание считает, что своё состояние Ирина Герасименко заработала на инвестициях. Конкретно же ей принадлежат 32,5% Тымлатского рыбокомбината, имеющего выручку более 6 млрд рублей. Примечательно, что государственный служащий Олег Кожемяко позволяет себе то указывать в декларациях о доходах и имуществе наличие супруги, то «забывает» сделать это.

Лариса Белоброва, прима Приморского академического драмтеатра имени Горького, супруга бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина, владеет ещё большим состоянием в размере 250 млн долларов и находиться на 18 строчке списка.

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Как сообщало ИА REGNUM, жена губернатора Приморья Олега Кожемяко попала в число богатейших женщин России, при этом не попав в его декларацию о дохода, расходах и имуществе.