Владивосток, Приморский край, , 11:25 — REGNUM

Одним из последних о своих доходах за 2018 год отчитался губернатор Приморья Олег Кожемяко, которые в сравнении с 2017 годом снизились на три миллиона рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Олег Кожемяко задекларировал доход за 2018 год в размере 22,231 млн рублей, что на три миллиона рублей меньше, чем годом ранее, когда его доход составил 25,235 млн рублей. В собственности губернатора по-прежнему имеется участок земли площадью 4,5 га, четыре жилых дома площадью 158,5; 84,6; 77,7 и 30,8 кв. м. Также губернатор владеет мотоциклом Harley Davidson, на котором его можно было видеть в окружении байкерского общества. Еще в пользовании у главы региона есть две квартиры — 114 и 49,7 кв.метров.

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Не нарушая традиций, Кожемяко не стал указывать в декларации доходы своей, как уже стало известно, гражданской супруги Ирины Герасименко, которая попала в рейтинг богатейших женщин России. Её состояние Forbes оценивает в 180 млн долларов.

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Как сообщало REGNUM, в очередной раз вопрос о наличии у Олега Кожемяко супруги возник в период избирательной кампании в губернаторы Сахалинской области в 2015 году. Тогда корреспондента ИА REGNUMзаверили в избиркоме Сахалина, что кандидат в губернаторы Кожемяко не женат.

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Сам же Олег Кожемяко ранее заявлял журналистам обратное.

Я с женой живу с третьего курса, вместе уже 26 лет. У нас двое детей: парень 24 года, дочка учится в девятом классе. Мы двигаемся согласно намеченного курса и пока никуда не собираемся в сторону уходить, — говорил он, будучи губернатором Сахалина.