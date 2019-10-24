Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM Одиозный российский музыкант, режиссер и шоумен Стас Барецкий не видит необходимости в возрождении вытрезвителей на государственном уровне. Он полагает, что такие заведения должны быть коммерческими. Об этом шоумен сказал 24 октября корреспонденту ИА REGNUM.

Стас Барецкий © личный архив

Напомним, в четверг 24 октября в Государственной думе в первом чтении обсудят законопроект о возрождении системы вытрезвителей в России. Специализированные учреждения планируется создавать на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства.

«На моей памяти это вторая или третья попытка возродить вытрезвители, однако, считаю это бесполезным занятием. От наличия вытрезвителей пить меньше не станут, но появится очередная кормушка для выкачивания денег. Я сам бывал в вытрезвителях неоднократно и всю эту систему знаю», — сказал Барецкий.

Он отметил, что несмотря на это, попытка помочь людям с алкогольной зависимостью — хорошее дело. Если закон примут, появится вероятность, что сильно пьяный человек не замерзнет на улице из-за того, что заснул в сугробе.

«Какого-то определенного отношения к появлению вытрезвителей у меня все же нет. У нас довольно сильно развито бытовое пьянство. Я бы лучше возродил систему принудительного лечения от алкоголизма для тяжело-пьющих людей. Пусть это лучше будут частные клиники с хорошими условиями, врачами и дружинниками», — подытожил Стас Барецкий.