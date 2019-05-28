Тихоокеанский флот провёл соревнования по практической стрельбе

Владивосток, , 06:03 — REGNUM В течение двух дней под Владивостоком на полигоне соединения морской пехоты Тихоокеанского флота Горностай проходили открытые соревнования по практической стрельбе среди представителей силовых структур региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВВО.

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В рамках соревнований выступили более 80 участников, представляющих соединения и воинские части ТОФ и ВВО, дислоцированные в Приморском крае, а также специальные подразделения правоохранительных органов.

На полигоне «Горностай» организаторы турнира подготовили три огневых рубежа для выполнения упражнений из автомата и один для стрельбы из пистолета.

В командном зачёте в классе «Стандарт» первое и второе места заняли команды, представляющие Тихоокеанский флот, третьими стали военнослужащие бригады специального назначения окружного подчинения.

«По результатам работы на огневых рубежах из лучших стрелков будет сформирована сборная команда, которая представит Восточный военный округ на соревнованиях следующего уровня», — рассказали в пресс-службе ВВО.

В классе «Открытый» титул чемпиона завоевали стрелки из команды «ТОФ». «Серебро» у представителей ОМОНа. Бронзовые награды вручены военнослужащим подразделения специального назначения Тихоокеанского флота. В личном зачёте соревнований все призовые места заняли тихоокеанцы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в третьем этапе конкурса «Снайперский рубеж — 2019» приняло участие 20 снайперских расчётов. Впервые за четыре года проведения подобных соревнований команда морской пехоты Тихоокеанского флота пробилась в первую тройку.