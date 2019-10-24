Канск, Красноярский край, , 03:20 — REGNUM Более 25 тысяч литров спиртосодержащей продукции 23 октября изъяли полицейские из незаконного оборота в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю.

Видео с места проведения операции «Алкоголь» опубликовано на сайте ведомства.

В боксе на одной из загородных баз вблизи города Канска полицейскими было обнаружено и изъято 3 569 канистр объемом по 5 и 10 литров со спиртосодержащей жидкостью общим объемом более 25 тысяч литров стоимостью более 1 млн рублей.

Операция была проведена сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Канский». В настоящее время следствие устанавливает круг подозреваемых и каналы сбыта продукции. Следственным отделом МО МВД России «Канский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», предполагающей наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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