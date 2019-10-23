Пермь, , 07:27 — REGNUM В Перми вынесен приговор двум жителям — отцу и сыну — за подпольное производство алкоголя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Установлено, что в 2018 году в арендованном на территории Кировского района города помещении было организовано изготовление контрафактной алкогольной продукции. Товар поставлялся в торговые точки Перми.

Полиция изъяла в подпольном цеху более 2 тыс. литров контрафактного алкоголя на сумму 660 тыс. рублей.

Суд первой инстанции признал отца и сына виновными в незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и назначил наказание в виде штрафов в общей сложности на сумму более 4 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.