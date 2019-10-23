Москва, , 22:29 — REGNUM Российская Федерация экстрадировала в Испанию криминального авторитета Тариэла Ониани (Мулухова), более известного как Таро. Об этом сегодня, 23 октября, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Испанские правоохранительные органы уже давно разыскивали Таро по подозрению в причастности к преступной деятельности.

Напомним, что в России Таро был обвинен в похищении столичного бизнесмена. За освобождение предпринимателя он требовал у его родственников $500 тыс. Свою вину Ониани не признал и был приговорен в 2009 году к 10 годам тюрьмы.

Срок он отбыл от звонка до звонка и вышел в апреле 2019 года из колонии в Оренбургской области.

Теперь же его экстрадируют в Испанию.