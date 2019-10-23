Вашингтон, , 19:24 — REGNUM Те геймеры, которые оплатили пакет Google Stadia Founders Edition могут не получить его до дня старта предстоящего игрового облачного сервиса. Об этом 23 октября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1187026500261961728

Представители Google заявили журналистам, что оплатившие пакет Founder's Edition и покупатели Premiere Edition могут не получить свои геймпады и устройства Chromecast Ultra до даты запуска сервиса (19 ноября 2019 года).

Они пояснили, что все пакеты будут отправлены в том порядке, в каком поступали предзаказы. Таким образом, 19 ноября 2019 года полноценно начать играть смогут те, кто был «одним из первых игроков, сделавших предварительный заказ».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на первом этапе геймпад Google Stadia в действительности не будет полностью беспроводным, его придется присоединять к телевизору при помощи устройства Chromecast Ultra. Чтобы играть на других устройствах, геймерам придётся присоединить контроллер к ним при помощи кабеля USB Type-C.

Читайте ранее в этом сюжете: Геймпад Google Stadia на самом деле не будет полностью беспроводным