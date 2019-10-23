Бишкек, , 18:48 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии проголосовали против введения на территории республики запрета на охоту на архара (горного барана), козерога (горного козла) и марала (горного оленя) на период 2020 — 2030 годов, передает «24.kg».

Отметим, что в Киргизии сейчас официально зарегистрированы 42 частные охотничьи компании, 9 общественных охотничьих учреждений и департамент рационального использования природных ресурсов.

Напомним, что за 2018 год было возбуждено 99 дел по фактам незаконного охотничьего промысла, по которым нарушители выплатили штрафы на общую сумму чуть больше 183 тысяч сомов (167 тысяч рублей). В рамках еще 96 дел предъявлены иски на чуть больше 611 тысяч сомов (557 тысяч).