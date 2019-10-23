Бейрут, , 15:17 — REGNUM Вооруженные силы Ливана столкнулись с манифестантами, пытающимися перекрыть трассу, связывающую Бейрут с южной частью страны, об этом 23 октября сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, в результате противостояния двое человек получили ранения и были доставлены в госпиталь.

Акции протеста в стране продолжаются свыше недели. Причиной недовольства граждан стало решение правительства повысить ставку некоторых налогов.

В результате массовых демонстраций, некоторые члены правительства приняли решение подать в отставку, а премьер-министр страны Саад Харири предложил пакет масштабных реформ.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Франции призывает Ливан провести реформы в стране