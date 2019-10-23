Милан, Италия, , 15:00 — REGNUM Кокаин — самый употребляемый наркотик в Италии, передает Adnkronos в среду, 23 октября, со ссылкой на результаты общеевропейского экспертного исследования.

Больше всего кокаина продается в крупнейшем деловом центре Италии — Милане. По этому показателю город уже достиг «уровня» Парижа, но пока еще отстает от Лондона и Барселоны.

Помимо Италии, кокаин является самым употребляемым наркотиком и в ряде других европейских стран — Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, Испании, Англии. В ряде стран Восточной Европы, в том числе в Чехии и Словакии, «лидирующие» позиции занимают метамфетамины.