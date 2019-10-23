Тегеран, , 10:35 — REGNUM Директор Иранской компании по судостроительству и офшорам Хами Резаян Асл заявил, что поврежденный иранский танкер SABITI будет отремонтирован отечественными инженерами без привлечения иностранных специалистов. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Чиновник призвал иранские частные фирмы помочь Иранской компании по судостроительству и офшорам отремонтировать SABITI, подчеркнув, что на фоне экономической войны против США необходимо добиваться полной самостоятельности в судостроительной промышленности.

11 октября иранский нефтяной танкер Sabiti был атакован в Красном море в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидда, по нему было нанесено два ракетных удара. В результате атаки были тяжело повреждены резервуары судна, что привело к утечке нефти в Красное море.