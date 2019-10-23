Санкт-Петербург, , 08:53 — REGNUM Начиная с понедельника, 28 октября, воздух в Санкт-Петербурге едва будет прогреваться до пяти градусов тепла, а к вечеру ожидается снег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, в понедельник днем температура воздуха в городе на Неве будет колебаться от +3 до +5 градусов, во вторник днем ртутный столбик будет показывать 0… +2 градуса.

«Снег ожидается ближе к вечеру в понедельник и во вторник. На дорогах и тротуарах во вторник будет скользко, местами гололедица», — отметил Леус.

Кроме того, синоптик сделал прогноз погоды и на ноябрь. По его словам, последний месяц осени в Петербурге будет иметь среднюю климатическую температуру — 0 градусов. В течение месяца выпадает около 56 мм осадков.

«В этом году будет немного теплее нормы, средняя температура составит примерно 1 градус, а осадков будет больше нормы — 60−80 мм. Погода в ноябре будет преобладать циклоническая, то есть чаще будет облачно, сыро и ветрено», — отметил собеседник агентства.

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