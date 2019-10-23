Пекин, , 06:26 — REGNUM Кампания по привлечению общественного внимания к законодательству затронула 2000 уездов, городов и округов по всему Китаю, сообщает 22 октября агентство Синьхуа.

Как сообщили на конференции по продвижении кампании, которая прошла в центральной китайской провинции Хэнань, её целью является мобилизация молодых добровольцев для продвижения юридической грамотности на базовом уровне. Более 800 тыс. волонтёров приняли участие в кампании в 2018 году, благодаря чему свыше 80 млн человек смогли повысить свою юридическую грамотность.

Кампания была запущена Китайским юридическим обществом, Министерством юстиции и Центральным Комитетом Китайского союза молодежи.