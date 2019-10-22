Магадан, Магаданская область, , 22:33 — REGNUM Ввод штрафных санкций для главврачей магаданских клиник предложил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Об этом глава региона сообщил журналистам на во время заседания коллегии министерства здравоохранения региона.

Штрафные санкции, по мнению Носова, нужно применять за нарушение нормативов ожидания приёма в талонной очереди и за увольнение врачей.

Как пояснил глава региона, если пациент будет ожидать приёма по талону 30 или даже 40 дней, тогда как норматив составляет 14−15, то это должно, независимо от причин, негативно отражаться на зарплате главврача.

Также губернатор отметил, что в последнее время возросло количество увольнений медиков, которые были приглашены в регион для работы по контракту. Носов пояснил, что в случае отъезда медика из региона бюджет теряет потраченные средства. За утерянные средства надо, по мнению Носова, спрашивать с руководителей медучреждений и чиновников в региональном отделении Минздрава. Как пояснил глава региона, при такой системе ответственности за людей будет больше.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении изучать опыт в сфере здравоохранения у таких стран, как Куба и Исландия.

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