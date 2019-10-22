Оттава, , 21:06 — REGNUM Генеральный директор канадской интернет-компании Shopify и миллиардер Тоби Лютке предложил работу бывшему профессиональному игроку в StarCraft Рю Кян Яну, известному под ником SeleCT. Об этом 22 октября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/SeleCTKR/status/1183520124378107904

SeleCT покинул киберспорт в 2014 году, решив заняться образованием. Летом 2020 года он сообщил на своей странице в Twitter, что хочет пройти стажировку на должности инженера-программиста. Неожиданно Тоби Лютке написал ему прямо в Twitter, что он будет рад предложить работу бышему киберспортсмену. Миллиардер добавил, что достижения молодого человека в игре сами по себе являются отличным резюме.

«Безумно трудно стать профессионалом в Starcraft, значительно сложнее, чем получить степень», — написал позже Лютке, добавив что Shopify уже имеет опыт привлечения людей, которые ранее добивались чего-то в иных сферах.

StarCraft — это игра компании Blizzard в жанре стратегии в реальном времени (real-time strategy). Оригинальная StarCraft вышла ещё в 1998 году, предоставив геймерам возможность выступить в качестве командиров армий трёх рас: терранов, зергов и протоссов.

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