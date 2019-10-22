Москва, , 18:00 — REGNUM Законопроект о существенном увеличении штрафа за нарушения при регистрации автомобилей, моторок и других транспортных средств внес в Госдуму депутат от КПРФ Алексей Куринный, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Автор считает необходимым существенно увеличить размер санкции за нарушение правил регистрации транспортных средств всех видов для того, чтобы новыми владельцами не нарушались права и законные интересы предыдущих владельцев имущества.

Он обратил внимание на то, что новый владелец транспортного средства после заключения договора купли-продажи не регистрирует его в ГИБДД на свое имя. Вследствие этого транспортный налог, а также штрафы за нарушение правил дорожного движения вынужден платить прежний владелец транспортного средства.

Поправки в КоАП предполагают увеличение штрафа за правонарушение до 15 тыс. рублей для физлиц и до 20 тыс. рублей для физлиц.