Анкара, , 18:25 — REGNUM Турецкое новостное агенство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что бойцы Сирийской национальной армии, проводящие наряду с солдатами Вооружённых сил Турции операцию «Источник мира» на севере Сирии, подверглись атакам Отрядов народной обороны. В результате терактов погибли 3 бойца, ещё 18 получили ранения.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, соглашение, достигнутое между Турцией и США насчёт вывода боевиков Отрядов народной обороны из зоны безопасности в обмен на приостановление турецкой операции, систематически нарушается боевиками. В расположение бойцов Сирийской национальной армии под Телль-Абьядом был направлен гружёный взрывчаткой автомобиль под управлением смертника, ставший причиной смерти трёх сирийцев и ранения ещё десяти.

В Расулайне ещё 8 бойцов Сирийской национальной армии, проводивших зачистку зданий, пострадали при взрыве замаскированного самодельного взрывного устройства террористов. На настоящий момент в ходе операции «Источник мира» погибло 84 бойца Сирийской национальной армии, ещё 310 человек ранено.