Загреб, , 16:36 — REGNUM В хорватском городе Задар местные жители избили двоих военнослужащих США, демонстрировавших свою принадлежность к гомосексуалистам, сообщает 22 октября посольство США в Хорватии на своей официальной странице в Twitter.

Посольство США осуждает нападение на двух американских военных, которое осуществили мужчины, проживающие в хорватском городе Задар.

«Благополучие и безопасность американских граждан за границей — это один из приоритетов Госдепа США. Посольство готово оказать помощь пострадавшим», — указано в сообщении.

По данным местных СМИ, военные педерасты из США были избиты хорватскими мужчинами, негативно воспринявшими их «нетрадиционный» танец в одном из ночных клубов города. По сообщениям очевидцев, потерпевшие «открыто демонстрировали свою гомосексуальную ориентацию».

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