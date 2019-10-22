Курск, , 16:25 — REGNUM В Курске снова выясняют причину неприятного запаха в городе. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, специалисты комитета экологической безопасности и природопользования взяли на пробу воздух около очистных сооружений МУП «Курскводоканал» и ещё в двух точках и 25 октября представят результаты исследований.

Итоги лабораторных исследований направят в региональное управление Роспотребнадзора. Это уже не первый случай жалоб. Неприятный запах в областном центре регулярно появляется с частотой в одну-две недели, и замеры не показывают превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Ранее одной из причин вони в Курске назвали предприятие ООО «Экотекс», которое сбрасывало в воду токсичные стоки. Однако завод на время закрыли и обязали установить очистные сооружения, хотя горожане просят и вовсе перевести производство за город.

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