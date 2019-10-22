Варшава, , 16:05 — REGNUM Начальник Высшей школы полиции в городе Щитно Марек Фальдовский собирается подать в суд на телеканал TVN24, в сюжете которого прозвучали серьёзные обвинения в его адрес, сообщает издание «Виртуальная Польша».

Авторы телесюжета утверждают, что ректор полицейского вуза заставляет своих подчинённых писать главы для своей докторской диссертации. Также его обвиняют в том, что он применяет недопустимые приёмы давления на подчинённых (моббинг).

По поручению министра Мариуша Каминьского в Высшей школе полиции будет проведена проверка фактов, изложенных в телесюжете. Проверку проведёт Департамент контроля и надзора МВД при участии Главной комендатуры полиции.

«Если в результате проверки подтвердятся факты нарушений или обвинения против начальника, глава МВД Польши будет предпринимать соответствующие служебные меры», — говорится в сообщении министерства.

В пресс-службе полицейской школы заявили, что авторы телесюжета допустили необъективность и манипуляцию фактами, а два собеседника тележурналистов, на чьих заявлениях основаны обвинения, сами должны иметь проблемы с законом.

Марек Фальдовский возглавляет Высшую школу полиции в Щитне уже два года. Это единственный в Польше вуз, готовящий офицеров полиции. До этого Фальдовский 10 лет был комендантом полиции в Седльце. Как утверждает TVN24, своей карьерой Фальдовский обязан бывшему министру внутренних дел Ярославу Зеленскому.

Диссертация ректора полицейской школы называется «Профессиональная этика полицейского в современной культуре службы демократического государства».