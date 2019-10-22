Москва, , 15:52 — REGNUM Доля студентов в медицинских вузах на целевом обучении должна быть не менее 70% с 2020 года, а в перспективе доведена до 90%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на Совете по региональному здравоохранению.

«С 2020 года доля целевиков должна быть не ниже 70%, эту планку нужно постоянно повышать, довести ее до 90%, а в ординатуре, я полагаю, и до 100%», — заявила Матвиенко.

По результатам приемной кампании 2019 года выяснилось, что из 15 тыс. мест, выделенных на целевое обучение, занято чуть более 13 тыс.

«Уже на входе регионы потеряли более 1,5 тыс. необходимых им специалистов. Целевые места были переданы в общий бюджетный конкурс, но и там есть также нераспределенные места», — отметила она.

Матвиенко также подчеркнула, что ректоры медицинских вузов должны отслеживать судьбу выпускников.

Отметим, что выпускник вуза должен отработать не менее трёх лет у того заказчика, с которым у него заключен договор о целевом обучении.