Горно-Алтайск, , 15:43 — REGNUM После обильного снегопада на выходных в Республике Алтай, из-за которого местами образовались сугробы толщиной 40 см, вновь пришло потепление. По данным Горно-Алтайского Гидрометцентра, в ближайшие дни температура поднимется до девяти градусов тепла.

В результате чего возникла угроза схода снега, наледей и сосулек с крыш зданий — об этом предупреждает Главное управление МЧС по региону.

«Соблюдайте осторожность и, по возможности, не подходите близко к стенам зданий. При выходе из зданий обращайте внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходите места возможного их обрушения», — призывают жителей спасатели.

Кроме того, огромные скопления снежных масс наблюдаются на детских площадках — на «грибках» и крышах веранд, деревьях. Сохраняется опасность падения под тяжестью выпавшего и обледеневшего снега деревьев и проводов.

Водителей также просят проявлять крайнюю осторожность в связи с образовавшимся гололедом на тротуарах и проезжей части.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате выпадания снега на выходных и обрыва проводов без света осталось более 12 тысяч жителей Горного Алтая. Массовое отключение электричества произошло как в столице региона, так и в некоторых районах.

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