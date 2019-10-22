Гарвард, США, , 14:29 — REGNUM В Гарвардской школе бизнеса начнут изучать компанию Epic Games. Об этом 22 октября сообщает сайт cybersport.ru.

Студенты школы будут изучать историю компании, уделяя особое внимание старту магазина Epic Games Store. Отмечается, что глава Epic Games Тим Суини не принимал участия в организации образовательного процесса.

Напомним, Epic Games — это американская компания, наиболее известная по игре Fortnite и онлайн-магазину Epic Games Store. Она была основана в 1991 году.

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