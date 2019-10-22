Новосибирск, , 13:10 — REGNUM Федеральные льготники Новосибирской области определились с формой предоставления набора соцуслуг (НСУ) на 2020 год, сообщает региональное отделение ПФР.

«По итогам выбора количество федеральных льготников, желающих получать льготы в натуральном виде, увеличилось в регионе на 5 тысяч человек (с 92 тысяч до 97,3 тысяч льготников — 44% от общего числа федеральных льготников региона)», — говорится в информации на сайте ПФР.

Отмечается также, что стоимость соцпакета с 1 февраля 2019 года составляет 1121 руб. 42 коп. в месяц. В него входит обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Отметим, что НСУ можно получать как в натуральном виде (полностью соцпакет или его части), так и в его денежном эквиваленте.