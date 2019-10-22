Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Дикие животные прибегают в Петербург в поисках еды и это не должно стать причиной для беспокойства горожан. Об этом сообщает во вторник, 22 октября, комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Напомним, минувшей ночью на Гренадерском мосту, соединяющем Выборгскую и Петроградскую стороны, горожане заметили лисицу, блуждавшую вдоль дороги. Как отметили в профильном комитете, поскольку животное способно самостоятельно вернуться в привычную для него среду обитания без участия человека, то помогать ему искать путь домой не нужно.

«Беспокоить лис не стоит, если их не трогать, опасности для человека они не представляют. В город животные приходят в поисках пищи. В случае обнаружения лисы не нужно к ней приближаться, кормить или привлекать к себе внимание, чтобы не вызвать агрессивного поведения животного. Также не стоит предпринимать в отношении зверя никаких действий, даже если показалось, что ему требуется «помощь», — отметили в комитете по природопользованию.

В случае, если животное все же попало в очевидно бедственное положение, в комитете советуют срочно звонить по телефону 417−59−28 в рабочие дни или по круглосуточному телефону экстренных служб 112 для получения консультации и принятия соответствующих мер.

Напомним, это не первый случай посещения диким животным черту города. Так на этой неделе жители Петербурга заметили кабанов, один из которых попал под колеса автомобиля на Парашютной улице. Появление таких парнокопытных в пределах города, по мнению специалистов, также может быть вызвано перемещением из зеленой зоны Ленинградской области в зеленую зону Петербурга.

Специалисты комитета по природопользованию призывают петербуржцев обращать внимание на предупреждающие знаки «Дикие животные» и «Зона действия». Кроме того, в соответствии с федеральным законом «О животном мире» все дикие особи, обитающие в состоянии естественной среды, являются государственной собственностью. Законодательством предусмотрена ответственность за нанесение вреда животным.