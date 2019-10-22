Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM Куйбышевский районный суд Петербурга отказался привлечь к административной ответственности Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ), «Дирекцию по организации дорожного движения Петербурга» и УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской, которые не снабжают дорожные карманы информационными сообщениями о правилах парковки на специально размеченной территории. Об этом сообщили в объединенной пресс-служба судов Петербурга.

Административное исковое заявление на профильные городские ведомства поступило на рассмотрение в районный суд от недовольных граждан весной этого года.

Как следует из искового заявления, с 2015 года парковаться «елочкой» — под углом к проезжей части, на местах уширения дороги, не снабженных специальной информационной табличкой, стало нельзя. Таким образом все водители, которые привыкли к «компактной парковке» в дорожных карманах, оказались под угрозой эвакуации автомобиля и ощутимых штрафов.

Суд рассмотрел административное исковое заявление о признании незаконными действий или бездействия упомянутых ведомств по организации парковки «ёлочкой» в местах уширений дорог в различных районах Санкт-Петербурга и в удовлетворении исковых требований отказал.