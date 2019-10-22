Пекин, , 06:27 — REGNUM Более 3600 молодежных организаций Китая под руководством Коммунистического союза молодежи Китая приняли участие в проходящей в стране с 2017 года кампании по борьбе с бедностью, сообщает агентство Синьхуа.

Организаторы мобилизовали почти 500 тыс. молодых людей на участие в инициативе за указанный период. Целью партнерской программы — воодушевить молодежные организации принять участие в кампании по борьбе с бедностью.

В 2019 году программа будет сфокусирована на борьбу с нищетой в уездах и регионах страны, страдающих от застарелой укоренившейся беспробудной нищеты. Напомним, что к 2020 году Китай планирует стать страной умеренного достатка населения во всех аспектах.

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