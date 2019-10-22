Хартум, , 09:47 — REGNUM Город Суакин в восточной части Судана, находящийся на побережье Красного моря, стал известным, благодаря местным козам, пьющим газировку.

Необъяснимо, но факт: козы, которых разводят в этом городе, приучены пить газировку. Многие туристы приезжают в город, чтобы посмотреть на удивительных коз.

Во время визита в город Суакин нельзя пройти мимо коз, ставших местной достопримечательностью. Чтобы посмотреть на пьющих газировку животных, туристы и гости города, как правило, приходят в знаменитый ресторан аль-Кармуши. Козы пьют различные газированные напитки, в особенности они любят лимонад под названием «Сехам».

Для того чтобы животные выпили газировку, посетители города Суакин должны показать козлятам «Сехам» и то, как они пьют его.

«Сехам» была названа и порода коз в городе Суакин. Их можно найти, бродящих по местным окрестностям. Козы Сехам сильно отличаются от других коз, но не по внешним особенностям. Их характеризует прежде всего то, как они, словно люди, пьют газировку из бутылок.

Суакинские козы обычно предпочитают пить «пепси» и «кока-колу», а также есть мясо и рыбу. Вода и листья, как другим козам, им не подходят.