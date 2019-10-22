Сантьяго, , 09:45 — REGNUM В Чили в столичном районе Ло Эрмида участники массовых протестов потребовали отставки президента Себастьяна Пиньеры. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Среди других требований участников демонстраций — отмена режима чрезвычайного положения и возвращение военных в казармы.

Профсоюзы утверждают, что, используя антидемократические, репрессивные меры для навязывания «социального мира» (на самом деле — антинародной социальной политики), правительство совершает «самопереворот».

Основные претензии протестующих включают постоянное повышение цен на базовые услуги, отсутствие роста зарплат и коммерциализацию социальных прав.