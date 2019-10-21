Тбилиси, , 17:39 — REGNUM Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава заявила журналистам, что газораспределительным компаниям еще год назад были даны указания проверить все газовые устройства, и этот процесс ведется, передает 21 октября Первый канал Грузинского телевидения.

Также министр отметила, что в данный момент правительство Грузии рассматривает законопроект, предусматривающий ужесточение законодательства, которое регулирует проверку всего установленного газового оборудования. «Соответствующий пакет подготовлен и уже рассматривается правительством. Если дом заперт или владелец дома намеренно не пускает внутрь для проверки, ответственность за подобные действия будет ужесточена, как административная, так и уголовная», — заявила Турнава.

По словам министра, в ближайшие дни Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения примет решение об установке детекторов утечки газа.

Напомним, 19 октября 08:15 часов утра по тбилисскому времени в жилом корпусе на проспекте Гурамишвили в Тбилиси произошел из-за установленного кустарным способом газового водонагревателя взрыв. Четыре человека были госпитализированы. Один из пострадавших получил 60% ожогов и находится в тяжелом состоянии. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту взрыва.

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