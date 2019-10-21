Симферополь, , 17:37 — REGNUM МВД Крыма проводит проверку в связи с информацией о нападении мотоциклиста на корреспондента телеканала «Крым24» Николая Уварова. Инцидент произошёл на улице в Симферополе 19 октября, группа телеканала снимала сюжет.

«Сделал замечание в первый раз, когда он практически не въехал в мужчину преклонного возраста с маленьким ребенком, и второй раз, когда он ехал обратно», — рассказал сам Уваров о конфликте в эфире телеканала.

Как сообщается, у Уварова сломана челюсть, он находится в больнице — ему предстоит операция. Сотрудники полиции начали проверку по заявлению журналиста.

Инцидент привлёк внимание и депутата Государственной думы РФ, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской («Единая Россия»).

«В Крыму мотоциклист нагло избил журналиста из-за замечания не ездить по пешеходной зоне. В этом году на полуострове не впервые звучит информация о беспределе на улицах, в бизнесе, чувствительных вопросах так называемой «национализации» и т.д. Обращает на себя внимание тот факт, что, зная о подобных проблемах, ситуация не меняется. Подобные факты не должны повторяться в регионе, где работает закон и порядок», — написала Поклонская в своем telegram-канале.