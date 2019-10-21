Кызыл, , 15:43 — REGNUM В ночь на 22 октября на территории Тувы ожидаются ветер до 15−20 м/с и сильный снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

По данным Гидрометцентра России, местами температура ночью опустится до 21 градуса мороза.

В связи с этим в МЧС призвали водителей заменить летние шины на зимние, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию движения.

Напомним, на выходных сильные снегопады обрушились на соседнюю Республику Алтай, спровоцировав множество аварий на электросетях. Как сообщало ИА REGNUM, в результате около 12 тыс. местных жителей остались без света. Кроме того, множество нареканий вызвала работа дорожных служб.

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