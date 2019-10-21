Новосибирск, , 14:16 — REGNUM Экспертизу опасных веществ, которые в большом количестве накапливаются в Мурманской области, проведут специалисты Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».

В настоящее время специалисты института готовят программу по снижению выбросов стойких органических загрязнителей и ртути. Предполагается, что проект начнётся в феврале 2020 года, закончится в декабре 2023 года.

«Наша цель — продемонстрировать конкретный результат, определенный процент снижения выбросов сильнодействующих загрязняющих веществ, таких как диоксины на мусорных отвалах», — объяснил заместитель директора по науке НИОХ СО РАН доктор химических наук Евгений Третьяков.

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