Улан-Батор, , 13:41 — REGNUM В столице Монголии пройдет «чемпионат по чистке зубов» среди школьников, сообщает пресс-служба Департамента здравохранения Улан-Батора.

По данным пресс-службы, состязаться будут ученики четвертого и пятого классов, цель мероприятия — «повышения здоровьесберегающего образования и формирования навыков чистки зубов». На втором этапе финалисты районных конкурсов будут соревноваться за титул чемпиона по чистке зубов.

Отметим, в последние годы заболевания зубов среди детей от двух до 12 лет являются для страны острой проблемой. Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что около 93% детей в возраста от трех до пяти лет страдает от заболеваний зубов.

С целью борьбы с заболеванием зубов среди детей, правительство Монголии в 2018 году утвердило программу «Здоровые зубы — здоровый ребенок» со сроком на 5 лет.