Сочи, Краснодарский край, , 11:47 — REGNUM Пожарно-тактические учения на объектах проведения мероприятий экономического форума и Саммита «Россия-Африка» проведены сотрудниками МЧС, сообщила 21 октября пресс-служба ведомства.

В частности, пожарные отработали ликвидацию возгорания в помещениях Ледового дворца спорта «Ледяной куб»: спасатели провели условную эвакуацию посетителей и персонала, отработали действия по спасению пострадавшего. Также сотрудники МЧС России проверили безопасность и Главного медиацентра «Детский образовательный центр «Сириус», были отработаны действия по эвакуации людей.

Саммит Россия — Африка в Сочи состоится под сопредседательством президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха аль-Сиси, председателя Африканского союза, 23 и 24 октября. На мероприятие приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций.