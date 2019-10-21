Токио, , 11:05 — REGNUM В сети набирают популярность публикации пользовательницы Twitter c ником eiouna. Она просит свою мать оценить персонажей японской ролевой игры Fire Emblem: Three Houses по их внешности, сообщило игровое издание Kotaku 20 октября.

Про одного из персонажей мать eiouna сказала: «Он мне не нравится. Он выглядит так, словно хочет детей-дизайнеров», про другого: «Он выглядит так, словно может сводить тебя на хороший ужин». Пользователи Twitter посчитали её комментарии крайне забавными.

Напомним, Fire Emblem: Three Houses — это тактическая ролевая игра, разработанная компаниями Intelligent Systems и Koei Tecmo. Релиз проекта состоялся 26 июля 2019 года.

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