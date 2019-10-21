Новосибирск, , 09:11 — REGNUM В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального учреждения. Его обвиняют в присвоении денег с использованием служебного положения. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Установлено, что 61-летний директор муниципального учреждения, расположенного в Железнодорожном районе города, в нарушение законодательства издавал приказы о премировании работников, включая себя в общий список сотрудников. Уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ было возбуждено в текущем году. В ходе следствия установлено четырнадцать фактов присвоений на общую сумму около 183 тыс. рублей. Суммы премий варьировались от 3 262 до 42 999 рублей.

Мужчине предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дело направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска.