Чжэнчжоу, Китай, , 06:56 — REGNUM Полиция столицы центральной китайской провинции Хэнань города Чжэнчжоу изъяла 2000 тонн контрабандной говядины и задержала четырех подозреваемых, сообщает агентство Синьхуа.

В сентябре 2019 года полиция Люлиньского отделения Бюро общественной безопасности города Чжэнчжоу обнаружила грузовик подозреваемых, загруженный несколькими коробами с мясной продукцией без каких-либо этикеток на китайском языке. Позже выяснилось, что мясо было контрабандой ввезено из Бразилии.

На прошедшей неделе полиция задержала четырех подозреваемых, которые выгружали свинину на рынке и изъяли в общей сложности 2000 тонн говядины на месте. Расследование показало, что четверо подозреваемых были дельцами-контрабандистами. Они были участниками целой банды, которая торговало контрабандной говядиной из Бразилии уже в течение полутора лет.

Помимо Бразилии преступники также закупали мясо в Аргентине. Всего в дело было вовлечено незаконных средств в размере 100 млн юаней (около $14,1 млн). В настоящее время все четыре подозреваемых были арестованы, расследование продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке КНР изъято более 3,6 кг частей крокодила и гигантского моллюска